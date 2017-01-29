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وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية
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وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية

الأحد، 29 يناير 2017 11:45 ص
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ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان في وقت متأخر يوم السبت أنها “ستلتزم بالأوامر القضائية” لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلين لا يزال ساريا.

وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من هذه الدول بعد أن تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية.

وذكر البيان “خضع هؤلاء الأفراد لفحص أمني مشدد ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية.”

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