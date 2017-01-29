يرأس وزير الخارجية سامح شكري الجلسة المغلقة التي تعقد حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لمناقشة تقرير الرئيس بول كاجامي بشأن الإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي بناء على قرار من القمة الأفريقية السابقة التي عقدت في يونيو 2016 في رواندا.

وقال السفير أبو بكر حفني سفير مصر لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي - في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا - إن التقرير يشير إلى أنه قد صدر من الاتحاد الأفريقي نحو ١٥٠٠ قرار لم يري منها النور أو التطبيق إلا القليل من القرارات.

وأضاف السفير أبو بكر حفني أن الدول الأفريقية تسعى بالتوازي مع الإصلاح الهيكلي والإداري لمؤسسات الاتحاد الأفريقي، إلى إجراء إصلاح مالي حيث تم تكليف رئيس بنك التنمية الأفريقي السابق بتقديم تقرير في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مصر باعتبارها من أكبر ممولي الاتحاد الأفريقي، تهتم بشكل كبير بإجراء الإصلاح وإعادة الهيكلة في هذه المنظمة الأفريقية الهامة.