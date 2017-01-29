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السيسي يوقع الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على هامش أعمال القمة
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يوقع الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على هامش أعمال القمة

الأحد، 29 يناير 2017 11:47 ص
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يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية التي تبدأ غدا الاثنين ولمدة يومين بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح السفير أبو بكر حفني سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي - في تصريحات للصحفيين المصريين في أديس أبابا - أن مصر تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في إطار منظمة الأمم المتحدة، ولم تكن قد وقعت على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد نظرا لغياب وجود برلمان خلال الفترة الماضية.‎

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