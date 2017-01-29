ولايات أمريكية تناقش رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب بشأن المهاجرينالأحد، 29 يناير 2017 11:38 ص
قال مسئولون في ثلاث ولايات أمريكية لرويترز اليوم الأحد إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الإدعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
وقال مسئولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي يوم السبت إنها يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
وقال دوجلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي لرويترز يوم السبت “نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري.” ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو “نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر”.
وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل لترامب للتعليق على الموضوع.
وواجه أمر ترامب العقبة الأولى في وقت متأخر يوم السبت حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
فنانات يفضلن العنوسة على الزواج
أكدت بعض الفنانات أنهن لا يخفن العنوسة،مفضلن عدم الزواج نهائيا في حالة عدم وجود الرجل المناسب ، وعلى الرغم أن أغلبهن يتميزن بجمال وملامح جذابة إلا أن عددا من ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
هيدي كرم تخرج من سباق رمضان بسبب "اختيار اجباري"
خرجت الفنانة هيدي كرم من سباق رمضان المقبل لعدم قيامها بتوقيع أى عمل درامي يتم تصويره حاليا نظرا لقيامها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “اختيار اجباري”. وقالت هيدي ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
"ياتهدي يا تعدي" يدخل سباق منتصف العام بعد إجازته من الرقابة
قررت الشركة المنتجة لفيلم “ياتهدي ياتعدي” طرحه أول فبراير المقبل بجميع دور العرض ليدخل سباق منتصف العام. وطرح المخرج خالد الحلفاوي الأفيش الدعائي للفيلم بعد ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
اليوم.. الحكم فى "رد اعتبار" عبود الزمر في قضية مقتل السادات
تصدر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى دعوى عبود الزمر، القيادي بالجماعة ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
التموين : الاوكازيون الشتوي يبدأ غدا الإثنين لمدة شهر
تبدأ غدا “الاثنين” فعاليات الأوكازيون الشتوى، الذى يستمر لمدة شهر، ويسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اليوم..الفراعنة يبحثون عن المجد الأفريقي وإنهاء عقدة المغربSun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا في "خلية الجيزة الإرهابية"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، محاكمة 26 متهمًا في قضية خلية الجيزة الإرهابية. صدر القرار برئاسة ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات منها لقاءات الرئيس مع شباب الصعيد خلال مؤتمر الشباب بأسوان كما تناولت المقالات الحالة ... Sun, ...Sun, 29 Jan 2017 07:53:10 GMT