دعت قوات الحشد الشعبي الشيعية، اليوم الأحد، الحكومة العراقية إلى حظر دخول الأمريكيين إلى العراق وطرد الموجودين بالفعل في البلاد ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول المسلمين إلى أمريكا.

ونشر المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي دعوته في بيان عن لسان الحشد، مؤكدا ضرورة الرد بالمثل ومنع الأمريكيين من التواجد بالعراق.

وقال البيان الذي نشرته شبكة السومرية نيوز السورية: “بعد قرار الرئيس الأمريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نطالب بمنع دخول الأمريكيين إلى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الأراضي العراقية”.

وطالب الأسدي الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الإرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الأول نيابة عن كل العالم.

وفرض ترامب، أول أمس الجمعة، حظرا لمدة 4 أشهر على جميع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لن تصدر تأشيرات لمواطني 7 دولة مسلمة وهي: “سوريا، إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن”.