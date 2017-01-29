أكد علاء مصطفى الشاب الأسواني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصنع “كيما” في أسوان، أن دعوته للرئيس السيسي جاءت نتيجة تجاهل المسئولين لشكواهم من مصرف الشركة.

وقال علاء مصطفى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأحد : “انأ اشتكيت ومكنتش خايف.. لأن احنا ما اتربناش على الخوف، ده غير أن أنا متضرر من مياه الشرب.. هل فيه ضرر أكتر من اني بشرب مياه صرف؟؟!!”.

وأعلن أن هذه الشكوى تتعلق باهالي أسوان جميعهم وليس به فقط، وقال: “لو مكنتش سألت الرئيس فيه 8 أصدقائي كانوا هيكلموا في الموضوع وحاضرين بالمؤتمر”.