قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الافريقية، إن مصر تستثمر كثيرا في الشباب لإقامة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية علي قناة “إكسترا نيوز”، الشباب في افريقيا يمثلون غالبية السكان، والاهتمام بأمورهم وادمجهم في التنمية من المستدامة من الموضوعات الملحة على الدول الافريقية، وخاصة ان بها نسبة كبيرة من البطالة.

فيما يخص القضية الفلسطينية.. أشار إلى أن منظمة الوحدة الأفريقية، تعتبر قضية الشعب الفلسطيني قضية أساسية لا تقل اهمية عن القضايا الافريقية.

ويصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية رقم 28 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 30 و31 من شهر يناير الجاري، وتعقد القمة هذا العام تحت شعار موضوعها الأساسي “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.