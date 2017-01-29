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مقتل 49 مسلحا إثر عمليات لمكافحة الإرهاب بأفغانستان
الشرطة الافغانية

مقتل 49 مسلحا إثر عمليات لمكافحة الإرهاب بأفغانستان

الأحد، 29 يناير 2017 11:26 ص
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن 49 مسلحا على الأقل قتلوا خلال عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية في 7 أقاليم على الأقل.

وقالت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية إن هذه العمليات جرت في أقاليم هلمند وننجارهار وقندهار وفرح وجوزجان وهرات وفارياب .. فيما بلغت حصيلة القتلى في صفوف المسلحين 49 شخصا بينما أصيب 6 آخرون وتم إلقاء القبض على 5 آخرين.

وأضاف البيان أن الشرطة الأفغانية عثرت وصادرت أيضا خلال هذه العمليات كمية من ذخيرة الأسلحة الخفيفة والثقيلة وثلاث قاذفات صواريخ ومدفعين رشاشين من طراز “بي كيه” وست بنادق من طراز “إيه كيه-47”.

ولم تصدر الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، أي تعليقات بشأن هذا التقرير حتى الآن.

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