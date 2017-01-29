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وزير التخطيط يفتتح ورشة "دراسات الجدوى وإدارة المشروعات" لبناء قدرات دول حوض النيل
اشرف العربي وزير التخطيط
اشرف العربي وزير التخطيط

وزير التخطيط يفتتح ورشة "دراسات الجدوى وإدارة المشروعات" لبناء قدرات دول حوض النيل

الأحد، 29 يناير 2017 11:12 ص
وكالات

افتتح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس معهد التخطيط القومي ورشة تدريبية بعنوان “دراسات الجدوى وإدارة المشروعات” بشرم الشيخ والتى تبدا من اليوم /الأحد/ وتستمر إلى 9 فبراير القادم.

وأوضحت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن الورشة والتى ينظمها معهد التخطيط القومي تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز وتقوية العلاقات وبناء القدرات للإخوة الأشقاء بدول حوض النيل لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية بدول حوض النيل في مجالات دراسات الجدوى وإدارة المشروعات.

ويشارك كلاً من الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور خالد عطية منسق منحة بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي وبرجاش باكتا المدير التنفيذي لبنك التنمية الإفريقي.

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