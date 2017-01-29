فنانات يفضلن العنوسة على الزواج

أكدت بعض الفنانات أنهن لا يخفن العنوسة،مفضلن عدم الزواج نهائيا في حالة عدم وجود الرجل المناسب ، وعلى الرغم أن أغلبهن يتميزن بجمال وملامح جذابة إلا أن عددا من ...