اليوم.. إسماعيل يرأس اجتماعًا للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمةالأحد، 29 يناير 2017 11:34 ص
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للحكومة اليوم الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع آخر التطورات على الوضع الاقتصادي وخصوصا بعد القرارات الاخيرة والتي من ابرزها تحرير سعر الجنيه امام العملات الأجنبية والعربية.
كما سيناقش الاجتماع توفير السلع والخدمات للمواطنين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة.
يذكر أن رئيس الوزراء يعمل خلال الوقت الحالي على إجراء التعديل الوزاري المرتقب والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره للأهرام والأخبار والجمهورية.
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