يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة.

وسبق ان صرح وزير المالية، بأنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، يوم 31 يناير الجارى أو أول فبراير 2017 على أقصى تقدير، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية بحجم طلبات كبير فى الـ3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصري.