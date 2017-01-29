مصر للطيران: تلقينا طلبًا بتنفيذ أمر ترامب بمنع الهجرة إلى أمريكا من سبع دول

قال حسام حسين المسئول بشركة مصر للطيران، إن الشركة تلقت طلبًا رسميًا، اليوم الأحد، بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمًرا تنفيذيًا بتعليق دخولهم البلاد من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف حسين المسئول عن الرحلات اليومية لمصر للطيران إلى نيويورك إن السلطات هناك قد أبلغت الشركة قبل ساعات بالقيود الجديدة.

وذكر أن حاملي البطاقات الخضراء من السودان واليمن والعراق وإيران وسوريا والصومال وليبيا سيمسح لهم بركوب الطائرات كما سيسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المسئولين الحكوميين.