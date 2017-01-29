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المدعي العام الإيطالي يكشف تطورا جديدا بشأن ريجيني
جوليو ريجيني ـ ايطاليا

المدعي العام الإيطالي يكشف تطورا جديدا بشأن ريجيني

الأحد، 29 يناير 2017 11:11 ص
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علق المدعى العام الإيطالى جيوفانى سالفى فى بداية السنة القضائية الجديدة، على قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، قائلا إنه “من خلال العمل بدقة وذكاء فإننا ندرك أن الوضع الدولى معقد، ولكننا استطعنا إحراز تقدم ملموس فى القضية بالتعاون مع مصر”، مضيفا “التعاون من جانب السلطات المصرية تبشر بالخير للوصول إلى الحقيقة التى يطمح إليها الجميع”.
ووفقا لصحيفة كورييرى ديلا سيرا الإيطالية، فإن سالفى أكد: “فى روما مافيا تاريخية وأشكال جديدة من الجريمة المنظمة، وهذه المنظمات تشكل متغيرا مهما جدا لدينامايكية الجنائية التى يتم تسجيلها على الرغم من أن قضية المافيا لم تمثل للجميع مسألة جنائية”.
أما بالنسبة للهجرة غير شرعية ، قال سالفى إن هناك منظمة إجرامية مكرسة للاتجار بالبشر، وذلك بدء من الموانئ الليبية.

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