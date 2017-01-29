قال محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن مشروعات المياه لا تتوقف مع الزيادة السكانية في الدولة، لافتا إلى أن مشروعات المياه بالصعيد ستقلل كثيرا من معاناة الأهالي هناك.

وأوضح الصيرفي في لقاء له على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أنه خلال 6 أشهر سيتم ادخال حوالي 52 مشروعا للمياه و25 صرف صحي للمدن و106 للقرى .

واكد أنه خلال عامين ستغطي مشروعات الصرف الصحي أكثر من 40% من قرى مصر ، كما سيتم القضاء على فكرة عدم وجود مياه لدى المواطنين في أي مكان خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على التشغيل التجريبي لمحطة مياه جبل شيشة بأسوان، إلى جانب محطتي كيما 1 و 2 المنتظر دخولهما التشغيل التجريبي أيضا في شهر مارس المقبل؛ للقضاء على مشكلة مصرف كيما.