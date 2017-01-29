أفاد مصدر كويتي دبلوماسي، أن الكويت لم تتلقَ أي مخاطبات من السلطات الأمريكية بخصوص تعليق دخول مواطني العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وإيران إلى أراضيها، وستعمل على تنفيذها حال وصولها، وتطبيقها على المسافرين عبر مطار الكويت إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر وفقا لما نقله موقع “إمارات 24”، أن أي تعليمات قنصلية لم تصدر بعد من وزارة الخارجية الأمريكية لبعثاتها في دول العالم للتعميم في شأن كيفية التعامل مع حاملي تأشيرات الدخول والجرين كارد (البطاقة الخضراء).

وأوضح المصدر أن السفارة الأمريكية في الكويت بانتظار وصول تعليمات من وزارة الخارجية في واشنطن بخصوص القرار”، مبينًا أن السفارة “ستعمم الخطوات الإجرائية للتعامل مع مواطني الدول المعنية بالقرار من المقيمين في الكويت سواء الذين يحملون تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة (جرين كارد) أو يرغبون في التقدم للحصول عليها من السفارة.

وتوقع المصدر أن “منع بعض ركاب الدول المعنية في عدد من الدول من ركوب رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، يأتي بناء لإشعارات تلقتها هذه الدول من مراكز الحدود الأمريكية، خصوصًا أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت أعلنت أنها تعمل على التنفيذ الفوري للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب”.