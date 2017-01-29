 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 11:13 صباحاً
روابط سريعة
فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى بين الجانبين
معبر رفح البرى

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى بين الجانبين

الأحد، 29 يناير 2017 11:07 ص
متابعات

فتحت السلطات المصرية قبل قليل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى أمام حركة العابرين من الجانبين.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى، إن المعبر شهد فى اليوم الأول لتشغيله مرور 457 مسافرا قادمين من غزة للجانب المصرى ومغادرة 591 مسافرا من مصر إلى قطاع غزة، وإنه مقررا تواصل تشغيل المعبر حتى مساء الثلاثاء القادم.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بمرورهم بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من القادمين من غزة، الحالات الإنسانية والطلبة، وحملة جوازات السفر المصرية، وآخرين من المرضى المقرر علاجهم فى مصر، والعائدون لغزة من الجانب المصرى حالات إنسانية، ومرحلون فلسطينيون وهم من يعملون فى الخارج ويصلون للمطارات المصرية فى طريقهم لغزة ولايحملون أوراق إقامة فى مصر، ويتم نقلهم تحت حراسة أمنية حتى بوابة المعبر المصرى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3