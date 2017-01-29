فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى بين الجانبين

فتحت السلطات المصرية قبل قليل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى أمام حركة العابرين من الجانبين.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى، إن المعبر شهد فى اليوم الأول لتشغيله مرور 457 مسافرا قادمين من غزة للجانب المصرى ومغادرة 591 مسافرا من مصر إلى قطاع غزة، وإنه مقررا تواصل تشغيل المعبر حتى مساء الثلاثاء القادم.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بمرورهم بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من القادمين من غزة، الحالات الإنسانية والطلبة، وحملة جوازات السفر المصرية، وآخرين من المرضى المقرر علاجهم فى مصر، والعائدون لغزة من الجانب المصرى حالات إنسانية، ومرحلون فلسطينيون وهم من يعملون فى الخارج ويصلون للمطارات المصرية فى طريقهم لغزة ولايحملون أوراق إقامة فى مصر، ويتم نقلهم تحت حراسة أمنية حتى بوابة المعبر المصرى.