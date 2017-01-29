علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان، حينما قال: “احنا فقرا قوي”، مقتبسًا جملة من فيلسوف أمريكي.

وقال “فودة” في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا يوجد شئ اسمه بلد فقير. يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد”..نعوم تشومسكي”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انفعل أثناء مشاركته في الندوة المعدة للحديث عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، أمس، قائلًا :”إحنا فقراء أوي .. ودولة فقيرة ..ولازم تفهموا إن أهل الشر مش عايزينكم تعيشوا”.

ووجه “السيسي” حديثه خلال مشاركته في الندوة إلى “أهل الشهر”، قائلًا: “بالرغم من فقرنا إلا أننا سنتقدم وهنكبر وهنكمل”.