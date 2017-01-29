قال الناقد الرياضي اسامة خليل، أن المنتخب المصري على اكمل استعداد في مواجهته اليوم الأحد ، ضد منتخب المغرب في دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون والتي تقام المباراة باستاد بورت جنتيل، حيث تأهل المنتخب المصري لدور الثمانية عقب الفوز على منتخب غانا ومنتخب أوغاندا والتعادل مع منتخب مالي، في المجموعة الرابعة.

واشار خليل ، خلال لقائة ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم ، الى ان ظروف الفريقين متشابه فنيا حيث يلعب الفريقين بعناصر جديدة أغلبها من الشباب، موضحا ان المنتخب المغربي يختلف عن المنتخبات الافريقية التي لاعبتها مصر ، حيث يتميز بـ “الكور القصيرة على الارض” حسبما أفاد، مما سيؤدي لالتحامات كثيرة، ، مشيراً ان المباراه ستكون صعبة ويتطلب من الاعبين المصريين اغلاف كافة المساحات اما المنتخب المغربي.

وأوضح ان المنتخب المصري ينجح دائما في اللعب تحت الضغط ، مؤكدا أن الفيصل في حسم المباراة سيكون في “الروح والتركيز”.