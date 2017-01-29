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نائب ترامب يهاجم دعوة الرئيس لمنع المسلمين من دخول أمريكا
تويتة مايك بنس - ترامب‎

نائب ترامب يهاجم دعوة الرئيس لمنع المسلمين من دخول أمريكا

الأحد، 29 يناير 2017 11:02 ص
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حين كان Mike Pence حاكما لولاية إنديانا الأمريكية قبل اختياره نائبا للرئيس دونالد ترامب، هاجم بما قل ودل نية أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وكتب بانس تغريدة “تويترية” في ديسمبر 2015 بحسابه في الموقع التواصلي، تنشر “العربية.نت” صورتها أدناه، ووصف فيها الدعوة “الترمبية” إلى منعهم بأنها “عدائية وغير دستورية” كما قال.

ووفقا لما جاء على “العربية نت” وبعد أسبوع من تسلم ترامب لمنصبه في 20 يناير الجاري، أي يوم الجمعة قبل الماضي، وقع على مرسوم منع بموجبه دخول اللاجئين ومواطني 7 دول إسلامية إلى أمريكا مدة 4 أشهر، وكان بانس يقف خلفه مبتسماً في الصالون البيضاوي حين توقيعه على المرسوم، ناسيا ما كتبه في “التغريدة” التي لا تزال في حسابه للآن.

نجد أيضا أن من عيّنه ترامب وزيرا للدفاع، وهو الجنرال المتقاعد James Mattis البادي في الصورة أدناه إلى يمينه وهو يوقع مرسوم حظر دخول أمريكا على مواطني العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان وإيران، أنه سبق وقال لصحيفة Politico المجانية التوزيع اليومي في العاصمة واشنطن، إن تربص ترامب بالمسلمين وتأبطه بهم شرا “يهدد المصالح الأمريكية”، وهي عبارة وضعتها “بوليتيكو” عنوانا للمقابلة التي أجرتها معه في منتصف العام الماضي.

ومن يقم بزيارة حساب بانس “التويتري” حين كان حاكما لإنديانا، يجد أن أكثر من 92 ألفا من أصل 231 ألف “تويتري” يتابعون حسابه، عبروا عن إعجابهم بها، ومعهم أعاد نشرها ما يزيد عن 122 ألفا بحساباتهم، لذلك دخلت في ذاكرة مئات الآلاف من الأمريكيين، ومعهم ملايين قرأوا عنها بوسائل إعلام أمريكية عدة، أطلعت “العربية.نت” على بعضها، ومنها صحيفة “واشنطن بوست” بعدد أمس السبت.

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