أكد اللواء ايمن جبريل زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن ملف الشباب أصبح من “ملف الضروريات وليس كماليات”، واصفا الشباب بـ”الوقود الحقيقي للعمل الوطني”، مشيدا بسياسات الدولة للاهتمام بالشباب.

وأوضح جبريل من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي الشباب دروس في القيادة والديمقراطية والحوار المجتمعي مما سيكون لها اعتبار في مردود الشباب تجاه ما تقوم به الدولة، مضيفا أن الرئيس يعلم الشباب كيف تكون التنمية والمشاركة المجتمعية والانتقال من المفهوم النظري إلى المفهوم العملي؟؟.

وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بيولد الرغبة في نفوس الشباب و”شحذ الطاقات”، مؤكدا أن الاهتمام بالشباب سيكون له مردود ايجابي اقتصادي.

وذكر أنه هناك فرق بين “القيادة والإدارة” حيث “يفكر المدير بكيف ومتى ولكن القائد يفكر بإمكانياته ورؤيته المستقبلة”، وقال: ” كل قائد من الممكن أن يكون مدير وليس كل مدير ممكن يكون قائد”, مشددا على ضرورة تفعيل الشخصية القيادية.

وطالب من الشباب ان يبرز امكانياته وتفعيل المنافسة الايجابية لذاته والتقليل من المطالب والعوامل الخارجية التي تقلل الاعتماد على الذات، وصعود السلم من أوله.