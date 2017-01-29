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الأحد 29 يناير 2017 08:07 صباحاً
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فتح بوغازي الأسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد هدوء سرعة الرياح
ميناء بوغازي

فتح بوغازي الأسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد هدوء سرعة الرياح

الأحد، 29 يناير 2017 09:07 ص
أ ش أ

قررت هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية قد قررت إغلاق البوغازين لمدة يومين نتيجة سوء حالة الطقس.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية إنه كان قد تقرر إغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

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