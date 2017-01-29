يعقد مجلس نقابة صيادلة مصر اليوم الأحد اجتماعًا طارئًا لعرض كل المستجدات وحسم القرارات القادمة المتعلقة بما يعاني منه جموع صيادلة مصر من تدهور مهني واقتصادي جراء الأزمة الحالية للصيدليات، وذلك بمقر النقابة بالأزبكية.

وأضاف مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، أنه في الغالب سيتم التصعيد، خاصة أنه لم يتم إنجاز شيء حتى الآن من مطالبنا، والصيادلة في حالة غضب كبير، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يصدر قرارات يوميًا تزيد من غضبهم، حتى أصبحنا نرى عدم استقامة الأمور في ظل وجود الوزير الحالي بمنصبه، لاتخاذه قرارات ليست في صالح منظومة الصحة بشكل كامل.

وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أنه خلال الاجتماع سيتم بحث التصعيد، مؤكدًا أن كل الخيارات متاحة وصولًا لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، أو الدعوة لإضراب كلى، موضحًا أنه في حال طلب الجميع عمل إضراب كلى سيتم الدعوة لعقد عمومية طارئة أخرى للتصويت على ذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات