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اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
اجتماع مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية‎

اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأحد، 29 يناير 2017 08:56 ص
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يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات ومنها توفير السلع وضبط الأسعار ومشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة.

يأتي ذلك الاجتماع قبل تقدم الحكومة بقائمة المرشحين للتعديل الوزاري الجديد لمجلس النواب الأربعاء المقبل للتصويت عليهم يعقبها حلف اليمين للوزراء الجدد.

وكان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الخميس الماضي إلا أنه تم تأجيله نظرًا للمشاورات النهائية والتصورات النهائي الذي عكف عليه رئيس الوزراء للانتهاء من للتعديل الوزاري بجانب الاستعدادات التي كانت تمت من قبل الوزراء المشاركين في مؤتمر الشباب الذي عقد بمحافظة أسوان.

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