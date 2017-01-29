دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إلى احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية ومن ضمنها “قبول اللاجئين”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، المنصب حديثا.

وقال البيان “في مواجهة عالم غير مستقر ومتقلب، فإن الانطواء على الذات نهج لا يؤدي إلى أي نتيجة”.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين الزعيمين بعد يوم من توقيع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بتعليق الولايات المتحدة لبرنامج اللاجئين لمدة 120 يومًا ومنع دخول اللاجئين السورين إلى أجل غير مسمى.

وقال أولاند لترامب إن الدفاع عن الديمقراطية بحاجة إلى مراعاة “احترام المبادئ التي تأسست عليها، ولا سيما قبول اللاجئين”.