أشاد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بفكرة المؤتمر الشهري للشباب لأنه يخلق آلية للتواصل بين الحكومة والمجتمع والشباب.

وأوضح إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر قد تخلق مزيد من التوثيق والتنسيق بين الوزارات المختلفة على مشروعات تيسر حياة المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون أغلب قوام الهيئة من أبناء الصعيد.

وأعلن أنه يجب عمل استراتيجية واضحة للاستثمار على مستوى المحافظات وتحدد نوعية الاستثمار في كل محافظة وفقا لمواردها الطبيعية واحتياجها.

وأضاف أن قطاع البترول والثروات المعدنية بيقع عليه عبء التنمية والبعد الاقتصادي داخل الأقاليم، متوقعا أن يكون هناك تدفق استثماري في هذا المجال بمحافظات الصعيد.

وذكر أن مصر تحتاج إلى التركيز والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية وآلية للتعامل معاها، مضيفا “احنا كنا بنتعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة بمفهوم خاطئ”.



يأتي هذا تعليقا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد أمس السبت، أثناء مشاركته بالمؤتمر الشهري للشباب بمحافظة أسوان.