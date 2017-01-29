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الأحد 29 يناير 2017 08:20 صباحاً
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ترودو يدعو اللاجئين للقدوم إلى كندا بعد حظر ترامب
جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

ترودو يدعو اللاجئين للقدوم إلى كندا بعد حظر ترامب

الأحد، 29 يناير 2017 08:44 ص
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دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اللاجئين إلى القدوم إلى كندا، بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج اللاجئين في بلاده لمدة أربعة أشهر، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وغرد ترودو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس السبت قائلا: “لأولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم، بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا “.
وقام أيضا بنشر صورة لنفسه أثناء ترحيبه بفتاة سورية في مطار تورنتو في ديسمبر 2015.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا الجمعة الماضية بفرض ما أسماه “التدقيق الشديد” على اللاجئين، كما يمنع المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ولدى كندا تاريخ طويل من الترحيب باللاجئين، واستقبلت كندا حتى يناير الجاري ما يقرب من 40 ألف سوري من الفارين من الصراع الدائر في سوريا.

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