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القوات السورية تتقدم نحو الباب بالتزامن مع الهجوم التركي
القوات التركية - سوريا

القوات السورية تتقدم نحو الباب بالتزامن مع الهجوم التركي

الأحد، 29 يناير 2017 08:57 ص
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن القوات الحكومية السورية حققت مزيدا من التقدم في الريف الجنوبي لمدينة الباب، الأمر الذي وضع تنظيم “داعش” المتشدد “بين فكي كماشة النظام والأتراك”.

وأوضح أن “قوات النظام” تمكنت “من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على ثالث قرية في الريف الجنوبي الواقعة على نحو 8 كلم من مدينة الباب، حيث سيطرت على قرية الشيخ دن.. بعد سيطرتها خلال الـ 24 ساعة على قريتي عين الجحش والبريج”.

وارتفع إلى “20 عدد القرى المسيطر عليها منذ بدء هجومها “القوات الحكومية” في الـ 17 من يناير الجاري”، وفق المرصد الذي أشار إلى أن القوات الحكومية تتقدم من المحورين الجنوبي الغربي والجنوبي والمحور الجنوبي الشرقي من المدينة.

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