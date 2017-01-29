 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 08:06 صباحاً
روابط سريعة
وليام وهاري يقيمان تمثالا للأميرة ديانا
حفل زفاف الاميرة ديانا والامير تشارلز

وليام وهاري يقيمان تمثالا للأميرة ديانا

الأحد، 29 يناير 2017 08:34 ص
وكالات

يعتزم الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري إقامة تمثال تكريما لأمهمها الأميرة ديانا التي لاقت حتفها في حادث سيارة في باريس قبل 20 عاما، أمام مرقهما الرسمي في لندن.

وقتلت الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا ووالد وليام وهاري في حادث سيارة كانت تقلها وصديقها دودي الفايد في نفق بباريس في أغسطس 1997، وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاما، أما هاري فكان يبلغ 11 عاما  - وفقا لرويترز .

وقال وليام (34 عاما) في بيان “لقد مر 20 عاما منذ وفاة أمنا وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بإقامة تمثال دائم لها.”

وقد شكل الأميران لجنة لاختيار نحات وللحصول على تمويلات خاصة لدفع المبلغ الذي سيتكلفه التمثال والذي سيقام في حديقة عامة عند قصر كينغستون.

ونقلت - رويترز - عن البيان الصادر عن مكتبهما إن العمل على التمثال سيبدأ قريبا على أمل أن يتم الكشف عنه بنهاية العام.

وتم كشف الستار عن أول نصب تذكاري دائم لها وهي نافورة يبلغ ارتفاعها 210 أمتار في هايد بارك في 2004 .

الاميرة ديانا ‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3