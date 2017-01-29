عشرات القتلى من المتمردين غربي تعزالأحد، 29 يناير 2017 08:29 ص
أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 95 من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مواجهات مع قوات الشرعية وغارات للتحالف العربي وقصف لمروحيات الأباتشي شمالي المخا ومحيط معسكر خالد غربي تعز.
وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات استهدفت مركبات عسكرية وتجمعات الحوثيين على امتداد الساحل الرابط بين المخا والخوخة التابعة للحديدة.
كما قصفت مروحيات الأباتشي تجمعات ونقاط تفتيش للحوثيين ومواقع في معسكر خالد وجبل النار.
وأكدت مصادر ميدانية استمرار المعارك العنيفة شرقي المخا، وأن القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على كمية من الأسلحة بما في ذلك صواريخ حرارية، مشيرة إلى أن المتمردين يتخذون من المدنيين دروعا بشرية في المناطق التي يتواجدون فيها، وأطلقوا النيران لمنع إجلاء بعض السكان.
وفي مقبنة غربي تعز، تمكنت القوات الشرعية من استعادة السيطرة على تلال جبلية بعد مواجهات مع المتمردين، وأسفرت المعارك عن مقتل 5 من المتمردين و2 من القوات الشرعية.
وقصف المتمردون قرى منطقة حِميّر بالمدفعية، وذلك بعد يوم من استعادة السيطرة على جبل البرادة، بعد هجوم مزدوج للقوات الشرعية من منطقة مقبنة والوازعية.
ولقي أحد المتمردين مصرعه بقرية الحود بمديرية الصلو جنوب شرقي تعز على يد أفراد القوات الشرعية، فيما قصف الانقلابيون بعض القرى السكنية في الصلو بالمدفعية الثقيلة.
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