اليوم.. استئناف محاكمة 16 متهمًا في "أحداث الدفاع الجوي"

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 16 متهما بأحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وإنبي العام الماضي وأسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث الدفاع الجوي».

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل فى الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.