"الأرصاد" : طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًاالأحد، 29 يناير 2017 08:22 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح خفيفة إلى معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
الإسكندرية 09 15
مطروح 09 17
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
بلطيم 10 16
الإسماعيلية 06 17
السويس 09 18
العريش 08 16
نخل -01 14
طابا 05 15
الطور 09 20
مرسى علم 11 18
الغردقة 10 18
شرم الشيخ 13 18
رفح 07 15
كاترين صفر 11
سيوة 07 18
المنيا 04 17
الفيوم 09 17
رأس سدر 11 15
أبوسمبل 09 20
وسط الدلتا 10 17
أسيوط 05 17
سوهاج 06 17
الأقصر 09 19
أسوان 08 20
شلاتين 12 21
حلايب 14 19
الوادي الجديد 09 19
قنا 08 19
نويبع 10 17
السلوم 07 17
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 30
المدينة 10 27
الرياض 14 27
المنامة 17 22
أبوظبي 16 25
الدوحة 17 23
الكويت 10 23
دمشق -01 10
بيروت 07 14
عمان صفر 08
القدس 02 09
غزة 10 15
بغداد 06 16
مسقط 20 25
صنعاء 05 25
الخرطوم 15 31
طرابلس 10 15
تونس 07 15
الجزائر 08 14
الرباط 08 17
نواكشوط 11 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -09 01
إسطنبول -02 01
إسلام آباد 08 18
نيودلهي 09 19
جاكرتا 24 31
بكين -11 02
كوالالمبور 24 32
طوكيو 02 13
أثينا 05 10
روما 01 13
باريس 06 09
مدريد 01 08
برلين -03 02
لندن 08 09
مونتريال -02 02
موسكو -15 -08
نيويورك -01 02
واشنطن -01 08
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