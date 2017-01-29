أعلن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء لا تقر القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين، مشيرا إلى اتخاذ اللازم إذا أثرت هذه الإجراءات على مواطنين بريطانيين.

وأوضح المسؤول أن السياسة الأمريكية حيال المهاجرين أمر يخص الإدارة الأمريكية، لكن بريطانيا لا تقر هذا النهج ولا يمكن أن تتخذه.

وبموجب القرارات الأمريكية الجديدة، فإن المواطنين البريطانيين الذين ينحدرون من الدول السبع، التي شملها القرار لن يكون بإمكانهم دخول الولايات المتحدة، حتى وهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

وقد أعرب عضو حزب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، نديم زهاوي، وهو من أصول عراقية عن حزنه حيال القرار.

وقال زهاوي في تغريدة على تويتر إنه مواطن بريطاني ويشعر بالفخر لذلك، مشيرا إلى أنه الآن سيحرم من دخول الولايات المتحدة بسبب الدولة التي ولد فيها.