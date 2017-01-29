اختفاء قارب في ماليزيا وأنباء عن فقدان 20 سائحًا صينيًا

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، عن فقد الاتصال بقارب يقل 31 شخصا بينهم 20 سائحا صينيا، منذ إبحاره من كوتا كينابالو بولاية “صباح” شرقي ماليزيا وفقا لما أكدته القنصلية العامة الصينية في المدينة الساحلية اليوم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن وكالة الإنقاذ البحري الماليزية قولها إن القارب بطاقمه المكون من 3 أفراد أبحر التاسعة صباح أمس السبت من تانجون أورو إلى جزيرة بأولا مينجالوم السياحية الشهيرة، على بعد 60 كم من كوتا كينابولو، وتم إرسال عدة سفن ومروحيات للبحث والإنقاذ في منطقة تغطي 400 ميل بحري وتشمل المياه ما بين كوتا كينابالو وباولاو مينجالوم.

ولم يعرف حتى الآن سبب اختفاء القارب، غير أن مسئولا بالقنصلية الصينية ألمح إلى احتمال تعرضه لأمواج عاصفة.