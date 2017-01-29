نجح مستشفى الجمهورية في مدينة عدن باليمن في إخراج صاروخ من جسد رجل وأسفل منطقة الحوض قبل أن ينفجر.

وقال الدكتور طارق مزيدة مدير المستشفي في تصريحات صحفية: “دخول الصاروخ في الجريح ترتب عليه تهشم في أعلى عظم الفخد الأمر الذي يحتاج إلى زراعة عظم، مشيرا إلى أنه تعذر إجراء أشعة لتجنب انفجار الصاروخ، وتم إخراجه من خلال عملية جراحية معقدة في وجود خبير مفرقعات.