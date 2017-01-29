محافظ الأقصر ينجح في توفير وقود المراكب السياحية بعد ارتفاع نسب الإقبال عليها

نجحت جهود الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، في احتواء ازمة المراكب والبواخر السياحية بالمحافظة، بعد نقص كميات الوقود اللازم لحركة المراكب في ظل ارتفاع نسبة الإشغال بسبب اجازة نصف العام.

كانت كميات السولار بمحطات شركة “مصر للبترول” المخصصة لتموين السفن والمراكب السياحية بالأقصر، قد انخفضت انخفاضا ملحوظا في ظل تزايد أعداد المراكب السياحية بسبب الإقبال عليها من السائحين مع اقتراب اجازة نصف العام، الا أن الشركة لم تزيد من كميات السولار لسد احتياجات المراكب السياحية الأمر الذي هدد بوقف المراكب السياحية.

وعلي الفور تدخل محمد بدر، محافظ الأقصر، وتواصل مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لسرعة حل الأزمة خوفا من تأثيرها علي السياحة، وعلى الفور تم التنسيق بين مسؤولي وزارة البترول وسلطات محافظة الأقصر، وتم الدفع ، بـ 155 طن، وتم تموين 25 مركبا سياحيا، ومن المنتظر ارسال كميات أخري من السولار خلال اليومين القادمين لسد احتياجات المراكب السياحية بالمحافظة.

