"التصديري للكتب والمصنفات" : نستهدف زيادة صادرتنا بنحو 15% خلال 2017الأحد، 29 يناير 2017 08:14 ص
قال أحمد هلال رئيس المجلس التصديري للكتب والمصنفات ان المجلس يستهدف خلال العام الحالي زيادة حجم صادراته بنحو 15%.
وأوضح ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حجم صادرات القطاع بلغ 19 مليون دولار خلال العام الماضي ،مشيرا إلى أانه يعد رقما هزيلا مقارنة بإجمالي صادرات مصر (غير البترولية) والتى قدرت بنحو 20 مليار دولار.
وأرجع هلال انخفاض حجم صادرات القطاع إلى خسارة الكثير من الأسواق العربية والتى كان يصدر لها بملايين الدولارات كالعراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة للتوترات السياسية فى تلك المناطق ، فضلا عن عملية تزوير الكتب والتى تكبد القطاع خسائر باهظة وتحرم الدولة من عائدات بملايين الدولارات نتيجة بيع الكتب المزورة بأسعار أرخص من الكتب الأصلية ذات السعر المرتفع فضلا عن حصول القارئ على طبعات رديئة من الكتب والمطبوعات.
وطالب بضرورة زيادة الرقابة على الكتب والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية للمجتمع والتواصل مع ادارات معارض الكتب العربية والدولية لتطبيق مبدأ حماية الملكية الفكرية ومنع عرض أي كتب مزورة.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف قال هلال إنه قرار إيجابي ويسهم فى زيادة الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري ،إلا أنه عمل على رفع مستلزمات الإنتاج مطالبا بضرورة دعم القطاع على غرار كثير من الدول كانجلترا والصين والهند.
وأوضح أن استراتيجية المجلس خلال العام الحالي تركز على المشاركة فى العديد من المعارض الدولية للكتاب كمعارض الدار البيضاء الدولي والبحرين وتونس وأربيل وبولونيا الدولي لكتب الأطفال ولندن الدولي للكتب وأبو ظبي الدولي بالإضافة إلى إرسال بعثات ترويجية واستكشافية بالتعاون مع التمثيل التجاري إلى اندونسيا وماليزيا.
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