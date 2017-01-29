المكسيك تنتقد إسرائيل بسبب "الجدار"الأحد، 29 يناير 2017 08:10 ص
انتقدت حكومة المكسيك إسرائيل السبت، بسبب تغريدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشادت فيما يبدو بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
وكتب نتانياهو في تغريدة على تويتر يقول: “الرئيس ترامب على صواب. بنيت جدارا على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل. منع الهجرة غير الشرعية. نجاح كبير وفكرة عظيمة”.
وأثار التعليق ردود فعل غاضبة لعدد من المكسيكيين من أصل يهودي على “تويتر”، وأدى أيضا إلى صدور بيان حاد على غير المعتاد من وزارة الخارجية المكسيكية.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في البيان :”عبرت وزارة الخارجية لحكومة إسرائيل عبر سفيرها في المكسيك عن دهشتها الشديدة ورفضها وخيبة أملها من رسالة رئيس الوزراء نتانياهو على تويتر بشأن إقامة جدار حدودي”.
وأضافت: “المكسيك صديقة لإسرائيل وعلى رئيس الوزراء أن يتعامل معها على هذا النحو”، مشيرة إلى أن وزير خارجيتها لويس فيدغاراي عبر لتوه، الجمعة، عن حبه الشديد لإسرائيل خلال مناسبة لإحياء ذكرى المحرقة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانا في وقت لاحق يقول إن نتانياهو لم يكن يعبر عن رأيه في العلاقات الأمريكية المكسيكية.
وتخوض حكومة المكسيك وترامب نزاعا مريرا بشأن تعهده خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يقول إن المكسيك ستسدد فاتورته، وقالت المكسيك مرارا إنها لن تدفع في تكاليف الجدار.
وألغى الرئيس المكسيكي، إنريكي بيينا نييتو، الخميس، زيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل بعد أن نصحه ترامب بعدم القيام بالزيارة ما لم يكن على استعداد لدفع تكاليف الجدار.
وفي مكالمة هاتفية، صباح الجمعة، اتفق الزعيمان على العمل سويا لحل الخلافات، وقالت الحكومة المكسيكية إنهما اتفقا على عدم مناقشة قضية دفع تكاليف الجدار في الوقت الراهن.
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