مكرم محمد أحمد : أردوغان يستكمل ديكتاتوريته!الأحد، 29 يناير 2017 08:12 ص
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات منها لقاءات الرئيس مع شباب الصعيد خلال مؤتمر الشباب بأسوان كما تناولت المقالات الحالة السياسية التي تمر بها تركيا حاليا .
ففي صحيفة الأهرام قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعنوان ” أردوغان يستكمل ديكتاتوريته!” قال الكاتب أنه بعد أسابيع من النقاش العنيف داخل البرلمان التركي الذي وصل إلي حد الاشتباك بالأيدي وتقاذف المقاعد وزجاجات المياه بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب المعارضة التركية، وافق البرلمان علي مشروع قانون يغير نظام الحكم من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي، ويمنح سلطات شبه مطلقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمكنه من حل مجلس النواب وإلغاء وظيفة رئيس الوزراء وإصدار مراسم جمهورية لها قوة القانون!.
وأضاف الكاتب أنه إثر موافقة البرلمان علي مشروع القانون دعا أردوغان قادة حزب العدالة والتنمية إلي العمل ليل نهار من أجل حشد التأييد الشعبي لمشروع القانون الذي سيتم الاستفتاء عليه في نهاية مارس المقبل بدعوي أن البلاد تواجه تحديات ضخمة تتطلب إطلاق يد الرئيس ضد البيروقراطية وتمكينه من الحفاظ علي النظام العام، بينما تؤكد أحزاب المعارضة أن الهدف الأوحد للقانون الجديد هو توسيع سلطات الرئيس بما يمكنه من أن يكون حاكما مطلقا يقضي علي المعارضة ويحاصر حريات الرأي والتعبير ويلقي بخصومه في المعتقلات والسجون اتصالا مع ممارساته إثر الانقلاب العسكري الفاشل التي أتاحت له فرصة تصفية خصومه السياسيين وطرد آلاف العسكريين والمدنيين من وظائفهم.
وفي صحيفة الأخبار قال الكاتب الصحفي محمد بركات بعنوان ” الرئيس.. وشباب الصعيد” “لعلنا لا نتجني علي الواقع إذا ما قلنا أن أحدا منا لا يستطيع الإنكار، أن المواطن من أهلنا في جنوب الوادي، سواء في أسوان أو النوبة أو سوهاج أو أسيوط، أو غيرها من المدن والمحافظات في الوجه القبلي، كان ولا يزال يفتقد الشعور اليقيني بالاهتمام من جانب المسئولين في الدولة بمشاكله وقضاياه اليومية والحياتية بصفة عامة.
وأشار الكاتب إلي أنه من هنا، وفي ظل هذا الذي كان، سائدا يجب أن نشير إلى الأهمية البالغة للمشهد الرائع الذي جري طوال اليومين الماضيين علي أرض أسوان، في أقصي جنوب الوادي، حيث انعقد المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثانية، بحضور اكثر من ١٣٠٠ شاب من مدن وقري ومحافظات الصعيد المختلفة، وبمشاركة رئيس الدولة وحضوره كافة فعاليات المؤتمر وجلساته ومعه كبار المسئولين بالدولة، حيث استمع وحاور وناقش شباب الصعيد في كل مشاكلهم وقضاياهم وكيفية مواجهتها وحلها واستمع أيضا لرؤيتهم وأمالهم في المستقبل، ولهذا نقول بكل الصدق والموضوعية أن في مصر أملا جديدا، وأنها تتغير بالفعل وأنها علي الطريق الصحيح للعبور إلى المستقبل الأفضل.
ومن جهته، قال فهمي عنبه في مقاله بصحيفة الجمهورية بعنوان “بدور” النوبة.. “وردة” قنا” قال الكاتب إنه جيل مختلف.. واثق من نفسه.. يؤمن بالله.. عاد للتصالح مع حكومته.. قادر علي صنع مستقبل أفضل للوطن.
ويحمل أبناء الصعيد جينات التحدي والتفوق.. لم يأخذ من أجداده الفراعنة القدرة علي التكيف مع البيئة فقط.. ولكنه شرب منهم صنع المعجزات.. وكأنها تنتقل وتسير في النيل الذي جري مع الأيام عبر العصور والأزمان ووصل إليهم فطبعهم بصفائه ونقائه.. وأمدهم بشموخه وكبريائه.. فقد جعله الله واهباً للحياة بمياهه.. ومانحاً للشهامة والعزة والكرامة لناسه.. لذلك صنعوا أول حضارة في التاريخ.
ونوه الكاتب إلى أنه لم يكن مؤتمر الشباب الذي اختتم أمس في أسوان فرصة لاكتشاف أبناء الجنوب من الرجال فقط.. ولكن المفاجأة كانت “الجنس اللطيف” فقد وقفت “بدور” بنت النوبة لتطالب بحق أهلها وتصبح المتحدث الرسمي باسمهم أمام رئيس الدولة وكل أعضاء الحكومة.. لم ترهب الموقف وعبرت عن مشاكل وهموم كل القري النوبية.. وفي ختام المؤتمر كان لابد أن تُلبي القيادة رغباتها لأنها كانت خير سفير.. مثلها كانت “وردة” بنت قنا التي تقدمت الصفوف لتجلس علي المنصة الرئيسية وتتحدث أمام العالم وهي تقول: جئت بلا واسطة ولا محسوبية.. وبلا تلقين مسبق لما سأقوله بل إنهم تركوني أتكلم “زي ما أنا عايزة”..
وساقت مثالاً علي عدم الاهتمام بالصعيد من “محطة مصر برمسيس” فقالت إن الأرصفة من 1:6 خاصة بالوجه البحري هناك فارق كبير بينها وبين المخصصة لقطارات الصعيد.. وتحدثت عن آمال الفتاة الصعيدية التي لا تجد فرصة عمل وتتمني المشاركة السياسية وطالبت بإنصاف المعلمين وزيادة الاستثمار في الوجه القبلي.. فجاءها الرد سريعاً في آخر اليوم عندما تقرر بناء 200 مصنع صغير في كل محافظة بالصعيد خلال 6 شهور لأنها كانت خير سفيرة.
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مكرم محمد أحمد : أردوغان يستكمل ديكتاتوريته!
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات منها لقاءات الرئيس مع شباب الصعيد خلال مؤتمر الشباب بأسوان كما تناولت المقالات الحالة ...Sun, 29 Jan 2017 06:35:23 GMT
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