تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد حزمة من الموضوعات المتنوعة الخاصة بالشأن المحلي جاء في مقدمتها جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة أسوان ، والشأن الإقليمي وجاء في مقدمتها المؤتمرالوزراء العربي المقرر عقده بتونس خلال شهر مارس القادم.

ففي صحيفة الأهرام جاءت العناوين الرئيسية علي النحو التالي : ” الرئيس يطلق من أسوان مشاريع تنمية الصعيد .. الرئيس يرد على بعض التساؤلات خلال مؤتمر الشباب باسوان .. هيئة عليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات 5 مليارات جنيه .. 320 مليون جنيه لتطوير نصر النوبة ووادي كركر.. مشروع قومى لإنشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة.. تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.. الإسراع فى تنفيذ المثلث الذهبي قنا ــ سفاجا ــ القصير.. مخطط متكامل لتطوير منطقة خور قندى خلال 3 أشهر.. مراجعة موقف من لم يتم تعويضه قبل إنشاء السد العالي وما بعده.

تحت هذه العناوين ، قالت الصحيفة إنه فى ختام المؤتمر الوطني للشباب الذى عقد بمحافظة أسوان على مدى يومين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس 9 قرارات تضمنت: إنشاء الهيئـة العليا لتنمية جنوب مصر، التى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تضمنت إنهاء جميع المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018.

وشملت القرارات إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظــات الصعيد خـــلال الأشهر الستــة المقبلة، وكذلك استمــرار العمـــل فــى توسيع نطــاق إجـراءات الحماية الاجتماعية مــن خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة.

وفي سياق آخر يتعلق بالشأن المحلي ، وبعنوان ” تسليم 85 % من الكتب للفصل الدارسي الثاني” قالت الأهرام أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الانتهاء من توريد 85 % من كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية وقالت الوزارة إنه يجرى الانتهاء من توريد باقي الكتب لتسليمها للطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي قضايا الشأن العربي ، وتحت عنوان ” الوزاري العربي يناقش تقرير تطوير وإصلاح الجامعة ” قالت الصحيفة أن مجلس الجامعة العربية فى اجتماع دورته السابع من مارس المقبل على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس سيناقش التقرير النهائي للجنه مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة والذي ستعده فى اجتماعها الأخير خلال الفترة المقبلة وذلك لإبداء الملاحظات النهائية على تقارير فرق العمل الأربع المنبثقة عنها والتي عكفت خلال الفترة الأخيرة على مراجعة ميثاق الجامعة وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تطوير أجهزة الجامعة

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “عقوبات مشددة للممتنعين عن تسليم الميراث والاعتداء علي الأرض الزراعية.. تعديلات علي مشروعات قوانين الاستثمار والتظاهر والعمل” قالت الصحيفة أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة انتهى من مراجعة قرابة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين علي رأسها العمل الجديد والاستثمار والتظاهر والتي عكف القسم علي دراستها خلال الأسابيع الماضية وان القسم بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.

وتحت عنوان ” دراسات ممر «فيكتوريا ــ البحر المتوسط» تنطلق الأسبوع القادم” قالت الصحيفة أن المكتب الاستشاري الألماني يبدأ الأسبوع القادم دراسات الجدوي المالية والفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، علي أن تنتهي خلال ثمانية شهور. وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان الاستشاري سوف يسلم التقرير الأول الشهر القادم .

وبعنوان ” الزراعة تطرح 52 قطعة أرض مبان بالجيزة بعد غد ” قالت الصحيفة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن طرح 52 قطعة من أراضي المباني، بمساحات مختلفة، في محافظة الجيزة، للبيع في مزاد علني، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بمقر الهيئة بعد غد.

وتحت عنوان ” المالية تتلقى عروضا بـ 12 مليار دولار للسندات الدولارية” قالت الصحيفة أن مصادر بوزارة المالية كشفت نجاح الوزارة فى الترويج لطرح السندات الدولارية حيث تمت تعطيته 3 مرات وقالت المصادر أن الوزارة تلقت عروضا بقيمة 15 مليار دولار عند بداية الطرح وبعد خفض سعر الفائدة تراجعت العروض إلى تحو 12 مليار دولار وكانت الوزارة تستهدف طرح نحو 4 مليار دولار .

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” بعد زيارة وفد مصري للمحطة النووية ..90% من عقود الضبعة جاهزة.. وفد روسي لاستكمال المباحثات بالقاهرة ” قالت الصحيفة أن لوكاشين فيودور الممثل التجاري الروسي أكد علي أنه تم الاتفاق علي 90% من الوثائق النهائية للعقود الثلاثة المتبقية من الاتفاقية المطروحة لإنشاء المحطة النووية الأولي بالضبعة.. حيث يقوم وفد روسي حاليا باستكمال المفاوضات بالقاهرة.

وتحت عنوان ” قانون لاستقلال الشهر العقاري.. وهيئة للملكية العقارية” قالت الصحيفة أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أحال للجنة التشريعية والإسكان مشروع قانون قدمه عماد سعد نائب الفيوم وعضو لجنة الإسكان بحماية الملكية العقارية والتوثيق وإنشاء مجلس أعلي.

وبعنوان ” لأول مرة:مليار جنيه إيرادات ميناء دمياط” قالت الأخبار أن اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أكد أن إيرادات الميناء خلال العام الماضي تخطت حاجز المليار جنيه لأول مرة منذ افتتاحه عام 86 بفضل تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران الذي نفذته الهيئة بتكلفة 185 مليون جنيه لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وبما يسمح باستقبال سفن الجيل الخامس ذات الغاطس الكبير.