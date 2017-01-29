اليوم .. الكشف عن تعاطي المخدرات بين العمال ومعاوني الخدمات بالمدارسالأحد، 29 يناير 2017 07:59 ص
تبدأ اليوم الأحد ، حملات الكشف عن تعاطي المخدرات على العمال ومعاوني الخدمة بالمدارس بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أعلنت التوسع فى حملات الكشف عن تعاطى المخدرات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبدء تنفيذ حملات الكشف على العمال ومعاونى الخدمة بالمدارس اعتبارا من الأحد، بالإضافة إلى استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، التى حققت نجاحا كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 1930 سائقا بالمدارس، واكتشاف تعاطى المخدرات بنسبة 4% بعدما كانت 12% عام 2014.
وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم توفير الكواشف لتكثيف الحملات الخاصة، للكشف على العمال ومعاونى الخدمة بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيراً إلى أنه من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من جانب الإدارات التعليمية .
يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقوم أيضاً بتوفير الكواشف، لتكثيف الحملات للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث تم الكشف على 7200 سائق على الطرق السريعة خلال أسبوعين واكتشاف 900 حالة تعاطى بنسبة 12.5% بعدما كانت 17% عام 2016
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