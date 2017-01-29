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الأحد 29 يناير 2017 08:10 صباحاً
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"الحظر الأمريكي" يطال أطقم طائرات
اياتا

"الحظر الأمريكي" يطال أطقم طائرات

الأحد، 29 يناير 2017 08:00 ص
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن الحظر الأمريكي على سفر حملة جوازات السفر لـ7 دول بالشرق الأوسط ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.

وذكرت الرسالة، أن الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، كان مفاجأة لشركات الطيران. 

وأضافت الرسالة أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف، السبت، على القواعد الجديدة.

وأشارت الإدارة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة.

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