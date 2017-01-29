قال مصدر طبي الأحد، إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه : أن “محمد أبو خليفة (18 عاما) وصل إلى المستشفى مصابا بعيار ناري من النوع المتفجر في البطن حيث أعلن عن استشهاده”.

وأوضح المصدر الطبي أن هناك 5 إصابات أخرى وصلت المستشفى 4 منها طفيفة وواحدة خطيرة.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن ما جرى في مخيم جنين.

وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم فجر اليوم لليوم الثالث على التوالي، وفي كل مرة تندلع فيها مواجهات مع السكان.