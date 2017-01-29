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بالأسماء.. الدول الممنوع مواطينيها من دخول أمريكا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

بالأسماء.. الدول الممنوع مواطينيها من دخول أمريكا

الأحد، 29 يناير 2017 01:24 ص

وجهت الخارجية الأمريكية نداء لمواطنى العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، قائلة فيها: “إن كنت مواطنا من واحدة من الدول السابق ذكرها، فلا تحدد ميعاد لتأشيرة السفر، ولا تدفع أى رسوم، وإن كان لديك ميعاد بالفعل فلا تذهب لحضوره”.

وقالت الخارجية الأمريكية فى مجموعة تدوينات لها عبر حسابها على موقع التغريدات المصغرة “تويتر”: “إنه تم إيقاف إصدار تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية لمواطنى العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن حتى إشعار آخر”.

وأردفت الوزارة فى تغريدة أخرى، قائلة: “تطبيقا للقرار التنفيذى بشأن الحماية من الإرهاب، الصادر فى 27 يناير، تم إيقاف إصدار تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة عن مواطنى الدول السبعة”.

كانت المطارات الأمريكية والعالمية قد شهدت حالة من الفوضى، بسبب إصدار الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًّا بمنع دخول مواطنى 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم مواطنو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأتى هذا بينما قال الرئيس الأمريكى “ترامب”، إن القرار الذى وقعه بحظر دخول رعايا 7 دول شرق أوسطية أغلبيتهم مسلمين، ليس حظرا على المسلمين.

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