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داعية إسلامي عن زواج القاصرات:"جريمة"
سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف

داعية إسلامي عن زواج القاصرات:"جريمة"

الأحد، 29 يناير 2017 01:17 ص

وصف الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، زواج القاصرات بالجريمة في حق المجتمع والشريعة الإسلامية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» المذاع على فضائية «LTC»، إنه لا يمكن لفتاة في الـ16 من عمرها أن تتحمل مسئولية أسرة، وهذا أمر غير مقبول نهائيا.

وتابع: «أي شخص يبيع ابنته يجب أن يتم محاكمته، فمن هذه الفتاة التي تتحمل مسئولية تربية أطفال وهي في سن أصغر من 20 عاما».

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