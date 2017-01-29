

كشف سمير صبري المحامي، أن كل 6 دقائق هناك حالة طلاق، ومصر هي الأولى عالميًّا في نسبة الطلاق.

ولفت خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إن هناك 240 حالة طلاق يوميًّا، و250 ألف حالة سنويًا، و14 مليون قضية خلافات أسرية في 2015».

وتابع: «هناك 4 ملايين سيدة مطلقة في مصر، و86% من الأسر ما بين مطلقين أو أرامل، و46% من الأسر تعولها امرأة؛ ولذلك يجب تقنين الطلاق الشفوي، لإنقاذ وحماية الأسرة المصرية».