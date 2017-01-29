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البرادعي يعترف: الإخوان ضحكوا عليا
الدكتور محمد البرادعي - مؤسس حزب الدستور

البرادعي يعترف: الإخوان ضحكوا عليا

الأحد، 29 يناير 2017 01:08 ص


أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، إن الإخوان المسلمين لم يوفوا بوعدهم بتعيينه في منصب وزارى، علما بأنه كان لديه الرغبة في ذلك «ضحكوا عليا».

ولفت في الجزء الرابع من حواره مع برنامج «وفي رواية أخرى» على التليفزيون العربي، أن «مرسي» حاول تحصين كافة قراراته بالإعلان الدستورى.

وأردف أنه رفض خوض الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت بسبب العبث الذي كانت تعيشه مصر خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا: «مرسي أول ما دخل لقي البرلمان اتحل قبلها بأسبوعين طلع قرار يرجع البرلمان، وبعدها بيومين المحكمة الدستورية قالتله مع السلامة مفيش ده البرلمان اتحل، وبعدها راح طلع قرار تاني وقال أنا هاخد سلطة التشريع من المجلس العسكري، دخلنا في خلاف مين صاحب المحل وهنقسم التورتة إزاي».

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