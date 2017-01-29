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دينا فؤاد:"كنت بعاكس مدرس أختي"
دينا فؤاد فى مشهد من مسلسل ادم

دينا فؤاد:"كنت بعاكس مدرس أختي"

الأحد، 29 يناير 2017 01:06 ص

روت الفنانة دينا فؤاد تفاصيل طفولتها، قائلة: «كنت هبلة وأنا صغيرة، وكنت دايما أعاكس مدرس العربي، أثناء إعطائه الدرس لأختي».

وأردفت، خلال لقائها ببرنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة» مع محمود تركي، ومينا نادر، وميزو، المذاع على فضائية «الحياة»: «كافة المعاكسات التي أتلقاها تأتي لي من خلال واتس آب، ومبردش على أي أرقام معرفهاش نهائيا».

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