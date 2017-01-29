روت الفنانة دينا فؤاد تفاصيل طفولتها، قائلة: «كنت هبلة وأنا صغيرة، وكنت دايما أعاكس مدرس العربي، أثناء إعطائه الدرس لأختي».

وأردفت، خلال لقائها ببرنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة» مع محمود تركي، ومينا نادر، وميزو، المذاع على فضائية «الحياة»: «كافة المعاكسات التي أتلقاها تأتي لي من خلال واتس آب، ومبردش على أي أرقام معرفهاش نهائيا».