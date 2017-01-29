وصرحت السيدة، خلال التقرير المذاع على فضائية «دريم»، ببرنامج «العاشرة مساء»: «عمري 90 سنة، وأبيع البقدونس، ومش عايزة حاجة من الدنيا، سوى إني أزور قبر الرسول، وبعدها أموت هناك».

ولفتت : «آكل لقمتي بعرقي، ومش عايزة حاجة من حد، ومفيش حد بيسأل عني، وأرفض جمع الأموال».

يذكر أن رواد مواقع التواصل، تداولوا صورًا مؤثرة، أظهرت خلالها سيدة مُسنَّة، وهي تعيش داخل كرتونة؛ لحمايتها من برد الشتاء القارس، ولاقت حالة من التفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا من التعليقات.