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أحمد رزق لبيومي فؤاد: "خليك واثق في كرشك"
احمد رزق

أحمد رزق لبيومي فؤاد: "خليك واثق في كرشك"

الأحد، 29 يناير 2017 12:57 ص


أكد الفنان بيومي فؤاد: «سر وسامة الراجل في كرشه، ولازم الراجل ياكل علشان يبقى مالي دوره».

من جانبه، رد الفنان أحمد رزق خلال «بيومي أفندي» المذاع على فضائي «dmc»: «لازم ثقتك في كرشك تكون عالية، وأنت لازم تملى شوية علشان أنت خاسس شوية».

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