كيف تتصرفين إذا وقعتِ مع رجل بخيل؟

للأسف، قد تظهر بعض المشاكل المادية في العلاقات العاطفية والزوجية في مجتمعنا المعاصر، فمن الممكن ألا يمنح الرجلُ المرأةَ المالَ الذي تحتاجه، أو على الأقل الذي ...