نادية مصطفى: هذا سبب استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين!



طالبت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين، المطرب هاني شاكر بإعادة النظر في الاستقالة التي تقدم بها من منصب نقيب الموسيقيين.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إن استقالة «شاكر» من نقابة الموسيقيين سببها صراع الفنانين، وهناك حرب شرسة يتعرض لها منذ توليه نقيبا للموسيقيين»، قائلة: «هاني شاكر قيمة فنية كبيرة واستقالته تكشف حجم الصراع، وشاكر حقق إنجازات كبيرة في النقابة خلال فترة توليه مسئوليتها، ونتمنى عدوله عن الاستقالة».

وتابعت نادية مصطفى: «سنعقد جمعية عمومية ونكشف حجم الإنجازات التي حققها هاني شاكر، وتلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية تطالب بعدوله عن الاستقالة».

كان المطرب هاني شاكر أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».